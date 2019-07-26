РК на третьем месте в мире по производству электроники

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Общий объём производства в электронной промышленности РК составил в прошлом году 171 млрд 100 млн долларов Это 8,8% мирового рынка, говорится в докладе Корейской ассоциации производителей электроники, опубликованном во вторник. На первом месте Китай - 37,2%, на втором США - 12,6% мирового рынка. Производство электроники в РК в период с 2013 по 2018 год увеличилось на 53,3%, что позволило ей обогнать Японию. Среднегодовой рост за тот же период составил 9%, что является третьим по величине показателем после Вьетнама - 11,7% и Индии - 10,9% . За то же время объём производства в Японии сократился на 2,3%. На электронные компоненты, включая полупроводники, в прошлом году приходилось 77,3% производства электроники, что вызывает обеспокоенность в связи с чрезмерной зависимостью от данного сегмента в период неблагоприятных условий для бизнеса.