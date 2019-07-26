Токио отклонил предложение Сеула о проведении встречи в рамках конференции RCEP

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи предложила японской стороне провести переговоры в рамках министерской конференции Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP), которая состоится 2-3 августа в Пекине. Однако в Токио ответили отказом, объяснив это занятостью министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Ранее, Япония отклонила предложение РК о двусторонних контактах на полях заседания Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО). Между тем, Ю Мён Хи заявила, что РК всегда готова к диалогу с Японией. На предстоящем мероприятии в Пекине она намерена озвучить позицию о неприемлемости ограничительных мер Японии, заручившись поддержкой мирового сообщества.