В РК начинаются жара и тропические ночи

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Сразу после окончания сезона дождей в РК наступил период летней жары и зноя. Во вторник в провинциях Кёнсандо и на восточном побережье дневная температура воздуха достигает 35 градусов. В Кёнчжу показатель, по данным метеорологической администрации, составляет +35,2˚ С, в Тэгу +34,6˚ С, в Канныне +34˚ С, в Сеуле +30˚ С в. Предупреждение о сильной жаре объявлено в южных регионах, в некоторых районах провинций Чхунчхондо и Канвондо, а также в Сеуле. В метеорологической администрации планируют постепенно распространять данное предупреждение на другие районы. Дневная жара, между тем, сохранится и ночью. В этой связи в Сеуле и других местах прогнозируется явление тропических ночей. Оно характеризуется условиями, когда температура воздуха не опускается ниже 25 градусов с 18:00 предыдущего вечера до 9:00 следующего дня. Синоптики сообщают, что до начала августа сильных дождей не предвидится, а днём и ночью будет довольно жарко и душно.