В РК снизился индекс деловой активности

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Июльский индекс деловой активности в РК, отражающий оценку деловыми кругами экономической ситуации, сократился на 1 пункт по сравнению с июнем, составив 73 пункта. Такие данные были представлены 30 июля Банком Кореи. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. В сфере производства электроники и средств связи показатель вырос на 4 пункта, составив 83 пункта, что объясняется сокращением спада экспорта смартфонов и ростом спроса на запчасти в секторе информационных технологий. В сфере автопрома показатель снизился на 7 пунктов до 68 пунктов из-за уменьшения экспорта автозапчастей и сокращения количества рабочих дней. В непроизводственном секторе отмечен рост индекса гостиничного бизнеса на 6 пунктов до 73 пунктов, что связано с началом сезона отпусков. Индекс экономической активности, учитывающий потребительские настроения, снизился на 3,2 пункта до 89,2 пункта. Между тем, среди причин осложнения деловой активности 23,7% производственных предприятий и 20% непроизводственных отметили ухудшение ситуации на внутреннем рынке.