Южнокорейский экспорт фармацевтической продукции достиг в прошлом году рекорда

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В прошлом году южнокорейский экспорт фармацевтической продукции достиг рекордной отметки. По данным Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, он составил 4 млрд 673 млн 110 тыс. долларов. Это на 14,8% больше, чем в предыдущем году. Среднегодовой рост составлял в течение пяти лет 17,9%. Более высокий рост в 25,8% продемонстрировал экспорт готовых медикаментов – 25,8%. В общем объёме производства 12,4% пришлось на биопрепараты. Их доля в экспорте составила 33,4%. В торговом балансе в сфере медикаментов отмечен дефицит в 1 млрд 800 млн долларов. Однако сектор биопрепаратов четвёртый год подряд фиксирует профицит. В прошлом году он составил 345 млн долларов.