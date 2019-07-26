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Экономика

Южнокорейский экспорт фармацевтической продукции достиг в прошлом году рекорда

Write: 2019-07-30 11:05:12Update: 2019-07-30 11:21:17

Южнокорейский экспорт фармацевтической продукции достиг в прошлом году рекорда

Photo : KBS News

В прошлом году южнокорейский экспорт фармацевтической продукции достиг рекордной отметки. По данным Управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, он составил 4 млрд 673 млн 110 тыс. долларов. Это на 14,8% больше, чем в предыдущем году. Среднегодовой рост составлял в течение пяти лет 17,9%. Более высокий рост в 25,8% продемонстрировал экспорт готовых медикаментов – 25,8%. В общем объёме производства 12,4% пришлось на биопрепараты. Их доля в экспорте составила 33,4%. В торговом балансе в сфере медикаментов отмечен дефицит в 1 млрд 800 млн долларов. Однако сектор биопрепаратов четвёртый год подряд фиксирует профицит. В прошлом году он составил 345 млн долларов. 
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