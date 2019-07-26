В РК продолжает сокращаться рождаемость

Photo : YONHAP News

В мае количество новорождённых в РК сократилось на 9,6% в годовом исчислении, составив 2.700 детей. Это минимальная отметка за майский период. Показатель сокращается 42 месяца подряд. Накопленный показатель за последние пять месяцев также упал до минимальной отметки в 134.500 детей, сократившись на 11.100 детей. В Национальном статистическом управлении отмечается, что причина такого спада заключается в сокращении общего количества женщин фертильного возраста, а также в постоянном снижении браков. Количество браков сократилось на 7,6%, составив 23.100.