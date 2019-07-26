В РК сокращается спрос на пассажирские авиаперевозки в Японию

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В РК значительно сократились продажи авиабилетов по маршрутам в Японию. По данным компании Ebay Korea, в период с 1 по 28 июля показатель сократился на 38% в годовом исчислении. Korean Air с 3 сентября планирует прекратить выполнение рейсов по направлению Пусан-Саппоро из-за низкого спроса на билеты. Одновременно спрос на билеты в Сингапур вырос на 52%, на Тайвань - на 38%. Это гораздо выше среднего роста на международных авиалиниях – 23%. Высокий рост отмечается также по таким ближним направлениям как Макао, Гонконг и Владивосток.