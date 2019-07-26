МИД РК внимательно следит за действиями Японии

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В южнокорейском МИД считают весьма вероятным, что 2 августа кабинет министров Японии одобрит исключение РК из «белого списка» торговых партнёров. Об этом завил представитель МИД в ходе заседания парламентского комитета по вопросам воссоединения, внешней политики и торговли. Отмечается, что министерство требует от Японии отмены ограничительных мер и процедуры исключения из «белого списка», одновременно призывая Токио к разрешению спора путём диалога. Если японская сторона не изменит своего решения, то РК выразит глубокое сожаление, указав на неприемлемость таких действий. Данную тему МИД планирует озвучить на полях Регионального форума АСЕАН по безопасности, который пройдёт с 1 по 3 августа в Бангкоке. Кроме того, сообщается, что с российской стороной ведутся переговоры по вопросу предотвращения в будущем инцидентов с нарушением воздушной границы РК российскими самолётами.