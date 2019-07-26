Правительство РК призывает граждан и гостей страны к осторожности в связи с предстоящим суперлунием

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В августе ожидается астрономическое явление наибольшего сближения Земли и Луны – суперлуние. В этой связи уровень моря поднимется, что может привести к затоплению прибрежных территорий. Поэтому правительство призывает жителей потенциально опасных районов и туристов проявить осторожность. 30 июля в Государственном океанографическом институте сообщили, что явление будет наблюдаться в период с 1 по 4 августа и с 30 августа по 2 сентября. Отмечается, что на этот раз уровень моря достигнет самого высокого за последние десять лет уровня. Из 33-х зон повышенного внимания в 21-й возможно возникновение ущерба от затопления. Высока вероятность подъёма уровня моря до второго из четырёх уровней предупреждения в Инчхоне, Пхёнтхэке, Ансане, Масане, на острове Чечжудо. В период суперлуния значительно увеличивается скорость отливов и приливов. Поэтому рыбакам и людям, собирающим моллюсков в морском иле, нужно быть максимально осторожными.