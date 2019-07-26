В деле гибели судна Hableany появились новые подробности

Photo : YONHAP News

29 июля Верховный суд Венгрии признал процедурное нарушение в решении суда предыдущей инстанции, разрешившего отпустить под залог капитана теплохода Viking Sigyn. Напомним, что в результате столкновения с ним 29 мая на реке Дунай затонуло прогулочное судно Hableany с южнокорейскими туристами на борту. Верховный суд пересмотрел решение об освобождении капитана под залог в связи с обращением прокуратуры. В, частности, указывается, что Высший и Окружной суды Будапешта неверно интерпретировали законодательные нормы по этому вопросу. Не был учтён факт отсутствия договора об экстрадиции преступников между Венгрией и Украиной. Нарушением было названо также игнорирование протеста прокуратуры, которая намерена ещё раз подать заявку на выдачу ордера на арест капитана. Одновременно началась процедура допроса. Помимо обвинения в действиях, приведших к многочисленным людским потерям, капитан подозревается в том, что не предпринял никаких мер после столкновения.