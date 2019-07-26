Объём внешней торговли РК в рамках FTA сократился на 5,3%

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В первой половине этого года объём внешней торговли РК в рамках соглашений о свободной торговле (FTA) сократился на 5,3% в годовом исчислении, составив 360,5 млрд долларов. Об этом сообщили в Таможенном управлении. Экспорт снизился на 7,9% до 198,1 млрд долларов, а импорт на 2% до 162,4 млрд долларов. Общий объём внешней торговли за указанный период сократился на 6,9%, составив 523,5 млрд долларов. В случае с торговыми партнёрами, с которыми не заключено соглашение о либерализации торговли, размер сокращения оказался почти в два раза больше. Таким образом, соглашения положительно влияют на торговый баланс.