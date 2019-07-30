Чистая прибыль Samsung Electronics сократилась во втором квартале на 53,1%

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Чистая прибыль компании Samsung Electronics сократилась во втором квартале на 53,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за низких цен на полупроводники и уменьшение продаж средств беспроводной связи. Как сообщили в среду в компании, за период с апреля по июнь она составила 5 трлн 180 млрд вон или 4 млрд 400 млн долларов. Операционная прибыль Samsung Electronics сократилась на 55,6% в годовом исчислении, составив 5 млрд 580 млн долларов, а продажи упали на 4% до 47,5 млрд долларов. Объём продаж оценивается экспертами приблизительно в 47 млрд долларов.