Глава МИД РК примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, 1 августа Кан Гён Хва примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств РК и стран АСЕАН, 2 августа – во встрече АСЕАН плюс три, Восточноазиатском саммите (EAS) и Региональном форуме АСЕАН (ARF). На следующий день она будет участвовать во встрече министров иностранных дел РК и стран Меконга. Глава южнокорейского МИД призовёт участников встреч придерживаться принципов свободной торговли, которые являются ключевым фактором общего процветания в Восточной Азии. Южнокорейская сторона надеется отразить свою позицию в отношении японских экспортных ограничений в заявлении председателя. Кан Гён Хва планирует использовать платформу диалога АСЕАН, чтобы подтвердить приверженность Сеула укреплению отношений с региональным блоком из 10 стран, который является основным партнёром в реализации «новой южной политики» Сеула. Она проведёт в Бангкоке ряд двусторонних встреч. На 1 августа запланирована встреча с министром иностранных дел Японии Таро Коно.