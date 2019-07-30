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Кан Гён Хва: Ракетные пуски Пхеньяна не способствуют ослаблению напряжённости на Корейском полуострове

Write: 2019-07-31 11:02:18Update: 2019-07-31 15:58:41

Кан Гён Хва: Ракетные пуски Пхеньяна не способствуют ослаблению напряжённости на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Ракетные пуски Пхеньяна не способствуют ослаблению напряжённости на Корейском полуострове и не помогают сохранить импульс для переговоров по денуклеаризации. Об этом заявила в среду в беседе с журналистами перед вылетом в Бангкок для участия в серии мероприятий  по линии АСЕАН министр иностранных дел РК Кан Гён Хва. Она добавила, что Сеул прилагает все усилия для того, чтобы остановить провокационные действия.  Ожидается, что в Бангкоке глава южнокорейского МИД встретится с госсекретарём США Майклом Помпео, чтобы обсудить перспективы возобновления переговоров о денуклеаризации. Не исключена вероятность отдельной встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно.
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