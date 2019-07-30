Объем промышленного производства сократился в РК в июне на 0,7%

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По уточнённым данным, опубликованным в среду Национальным статистическим управлением, объем промышленного производства в РК сократился в июне на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Производство в сфере услуг сократилось за тот же период на 1%, а производство полупроводников увеличилось на 4,6%. По сравнению с годом ранее объем промышленного производства сократился на 1,12%. Розничные продажи сократились в июне на 1,6% по сравнению с маем из-за снижения объёма продаж легковых автомобилей и одежды. Инвестиции в производственные мощности возросли за тот же период на 0,4% в связи с увеличением импорта оборудования для производства полупроводников и морских судов.