Делегация южнокорейских парламентариев отправилась в Японию

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Делегация депутатов Национального собрания РК отправилась в среду с двухдневным визитом в Японию в поисках урегулирования разногласий между двумя странами. Перед вылетом из Сеула в беседе с журналистами глава делегации, независимый депутат Со Чхон Вон выразил надежду на то, что южнокорейско-японские отношения не достигнут катастрофической точки. В составе делегации 10 депутатов, в том числе, независимый депутат Со Чхон Вон, представитель правящей Демократической партии Тобуро Ким Чжин Пхё, Юн Сан Хён от оппозиционной партии Свободная Корея, Ким Дон Чхоль от партии Справедливого будущего, Чо Бэ Сук от партии Демократии и мира, Ли Чжон Ми от партии Справедливости.