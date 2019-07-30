Госсекретарь США планирует в Таиланде ряд двусторонних встреч

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Госсекретарь США Майкл Помпео планирует встретиться в Бангкоке на этой неделе со своими коллегами из ряда стран. В беседе с журналистами на борту самолёта глава внешнеполитического ведомства США сообщил, что он встретится с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва и главой МИД Японии Таро Коно отдельно, а затем проведёт встречу в трёхстороннем формате. «Мы будем поощрять их к поиску пути вперёд», - сказал Майкл Помпео. «Мы думаем, что это важно. РК и Японии - наши замечательные партнёры. Они тесно сотрудничают с США в усилиях по денуклеаризации КНДР. Поэтому, если мы сможем помочь им найти хорошие позиции, мы будем знать, что это действительно важно для США, а также для каждой из этих двух стран», - сказал госсекретарь США.