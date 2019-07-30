Летняя резиденция президента РК на острове Чодо будет открыта для широкой публики

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Летняя резиденция президента РК на острове Чодо в городе Кочже провинции Кёнсан-Намдо будет открыта для широкой публики в середине сентября. Об этом сообщил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения острова Чодо, который стал летней президентской резиденцией в 1972 году, когда главой государства был Пак Чон Хи. Одновременно были введены ограничения на проживание на острове и его посещения. Таким образом, Мун Чжэ Ин выполнил одно из своих предвыборных обещаний, данных народу. По его словам, остров Чодо – прекрасное место, и он с удовольствием провёл там отпуск. Глава государства выразил надежду на то, что остров Чодо превратится в одну из туристических достопримечательностей южного побережья. Вместе с президентом на острове побывала семья госпожи Юн Ён Сун, которая жила там в 70-е годы. Начиная с середины сентября, остров Чодо смогут посетить ежедневно до 600 человек. Их туда доставит паром, который будет совершать два ежедневных рейса. Для туристов будут открыты некоторые пешеходные маршруты, обсерватория, пляжи и поля для гольфа. Однако президентский коттедж Чхонхэдэ, который является военным объектом, открыт не будет. Остров Чодо использовался в качестве военной базы во время японской оккупации и Корейской войны, и с тех пор он находится под контролем ВМС РК.