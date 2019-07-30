Совет национальной безопасности РК обсудил северокорейские ракетные пуски

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В четверг в Сеуле состоялось заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого обсуждались возможные последствия осуществлённых ранее в тот же день Пхеньяном ракетных запусков. На заседании председательствовал начальник управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ён. Как сообщила журналистам представитель администрации Ко Мин Чжун, участники заседания обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности. Разведывательные органы РК и США проводят анализ имеющихся данных о ракетных запусках, южнокорейские военные следят за ситуацией и поддерживают повышенный уровень боевой готовности. Президент страны Мун Чжэ Ин получает отчёты от военных в реальном времени, - отметила Ко Мин Чжун.