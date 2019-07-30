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Корея: Юг-Север

Новая северокорейская подлодка способна нести три баллистические ракеты

Write: 2019-07-31 13:46:28Update: 2019-07-31 14:31:30

Новая северокорейская подлодка способна нести три баллистические ракеты

Photo : YONHAP News

Новая северокорейская подводная лодка, которая может быть спущена на воду в ближайшее время, способна нести на борту три баллистические ракеты. Об этом сообщили в среду в министерстве обороны РК. Как полагают, именно эту лодку осмотрел на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чон Ын.  В сообщении агентства ЦТАК по этому поводу сообщалось, что лодка, предназначенная для северокорейских ВМС, будет использоваться для выполнения тактических задач в Восточном море. В конце 2017 года КНДР завершила разработку новой баллистической ракеты подводных лодок «Пуккыксон-3». 
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