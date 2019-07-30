Новая северокорейская подлодка способна нести три баллистические ракеты

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Новая северокорейская подводная лодка, которая может быть спущена на воду в ближайшее время, способна нести на борту три баллистические ракеты. Об этом сообщили в среду в министерстве обороны РК. Как полагают, именно эту лодку осмотрел на прошлой неделе лидер КНДР Ким Чон Ын. В сообщении агентства ЦТАК по этому поводу сообщалось, что лодка, предназначенная для северокорейских ВМС, будет использоваться для выполнения тактических задач в Восточном море. В конце 2017 года КНДР завершила разработку новой баллистической ракеты подводных лодок «Пуккыксон-3».