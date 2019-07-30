Южнокорейцы активизируют своё участие в кампании бойкота Японии

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Всё больше южнокорейцев участвуют в кампании бойкота Японии, отказываясь от поездок в соседнюю страну и потребления её продуктов. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, число корейцев, совершивших поездки в Японию в период с 16 по 30 июля, сократилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В этой связи южнокорейские компании Korean Air и Asiana Airlines, а также бюджетные перевозчики, объявили о планах корректировки расписания рейсов в Японию. Korean Air сообщила о приостановке с 3 сентября полётов по маршруту Пусан-Саппоро из-за снижения спроса на билеты. Asiana Airlines планирует с середины сентября сократить количество рейсов в ряд японских аэропортов. Бюджетные перевозчики, такие как Jeju Air, Air Busan, Eastar Jet и T'way Air, уже сократили количество рейсов или планируют оптимизировать расписание полётов в японские города.