Новый министр обороны США посетит в августе РК

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Марк Эспер, который на прошлой неделе занял должность министра обороны США, посетит в августе РК в рамках азиатского турне, в программе которого посещение Гавайских островов, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Монголии. Об этом сообщили во вторник в Пентагоне без указания конкретных дат. Источники в минобороны РК сообщили, что Марк Эспер прибудет в Сеул 10 августа, где встретится с президентом РК Мун Чжэ Ином и министром обороны Чон Гён Ду. Поездка Эспера в Азию происходит непосредственно после того, как США призвали союзников присоединиться к инициативе по обеспечению безопасности в Ормузском проливе у побережья Ирана на фоне усиления напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.