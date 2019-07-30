В первом полугодии продажи табачных изделий в РК сократились на 0,6%

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В первой половине текущего года в РК было продано 1 млрд 670 млн пачек сигарет, что на 0,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает министерство планирования и финансов. По сравнению с первой половиной 2014 года продажи сократились на 17,8%. Продажи электронных сигарет увеличились на 24,2%, составив около 190 млн единиц. Это 11,6% отечественного табачного рынка. С января 2015 года цены на сигареты в РК возросли на 80% с 2 долларов до 3,8 доллара за пачку. С 2016 года производители помещают на сигаретных пачках графические изображения и надписи о вреде курения.