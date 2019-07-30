Совет национальной безопасности РК выразил обеспокоенность северокорейскими ракетными пусками

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Члены Совета национальной безопасности РК выразили серьёзную обеспокоенность тем, что запуск Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности может оказать негативное влияние на усилия по установлению мира на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания совета, которое состоялось под председательством начальника управления национальной безопасности администрации президента Чон Ый Ёна. Участники заседания подчеркнули необходимость продолжения дипломатических усилий для вывода из- тупика переговоров о денуклеаризации Северной Кореи. Как сообщила журналистам представитель администрации Ко Мин Чжун, участники заседания обсудили также текущую ситуацию в сфере безопасности.