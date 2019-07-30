Рост потребительских цен в РК седьмой месяц подряд не превышает 1%

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Рост потребительских цен в РК в июле составил 0,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как сообщили в четверг в Национальном статистическом управлении, данный показатель не превышает 1% седьмой месяц подряд. Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 1% в годовом исчислении. Цены на нефтепродукты упали на 5,9%, а на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию - на 0,3% в годовом исчислении. Услуги подорожали на 1%, а коммунальные услуги – на 2% в годовом исчислении.