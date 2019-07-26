Главы МИД РК и Японии встретятся 1 августа в Бангкоке

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1 августа в Бангкоке состоится встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно. По прибытии накануне в столицу Таиланда глава южнокорейского внешнеполитического ведомства сообщила журналистам, что она попытается убедить своего японского коллегу в необходимости сохранить двусторонние отношения. Кроме того, она намерена убедить Таро Коно в том, что исключение РК из «белого списка» торговых партнёров Японии нанесёт удар и по японским компаниям. 1 августа в Бангкоке открывается серия мероприятий по линии АСЕАН. Глава южнокорейского МИД намерена использовать их для того, чтобы подчеркнуть важность принципов свободной торговли придерживаться принципов свободной торговли, которые являются ключевым фактором общего процветания в Восточной Азии. В четверг Кан Гён Хва примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств РК и стран АСЕАН, в пятницу – во встрече АСЕАН плюс три, Восточноазиатском саммите (EAS) и Региональном форуме АСЕАН (ARF). В субботу она будет участвовать во встрече министров иностранных дел РК и стран Меконга. Южнокорейская сторона надеется отразить свою позицию в отношении японских экспортных ограничений в заявлении председателя.