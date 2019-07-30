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В мире

Джон Болтон: Ким Чон Ын не нарушал моратория на запуски баллистических ракет

Write: 2019-08-01 10:55:16Update: 2019-08-01 11:09:04

Джон Болтон: Ким Чон Ын не нарушал моратория на запуски баллистических ракет

Photo : YONHAP News

Последний ракетный запуск Севера не является нарушением обещаний председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына соблюдать мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил в интервью Fox Business советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Такая позиция отличается от реакции Болтона на запуски, произошедшие в мае. Тогда он заявлял, что Север нарушил резолюции СБ ООН. Но глава Белого дома Дональд Трамп в тот момент высказал противоположное мнение, сгладив жёсткость высказываний Болтона. 
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