ФРС США снизила базовую процентную ставку

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Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 0,25%, до 2-2,25%. Об этом говорится в представленном 31 июля сообщении финансового регулятора. В ФРС отметили: «В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также приглушенного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 2% до 2,25%». Предполагается, что такое решение было принято в рамках превентивных мер по отношению к угрозе замедления роста мировой экономики в свете низкой инфляции и торговой войны между США и Китаем. Помимо этого, было решено завершить сокращение вложений в ценные бумаги в августе, что на два месяца раньше ранее установленного срока. Указывается, что комитет продолжит наблюдение за поступающей информацией и обстоятельствами для дальнейшего определения направления целевого диапазона для ставки по федеральным фондам.