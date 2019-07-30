Парламентарии РК и Японии не сумели достичь консенсуса

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31 июля в Токио состоялась встреча делегации Национального собрания РК с группой японских парламентариев во главе с председателем японского отделения Парламентской ассоциации РК и Японии Фукусиро Нукага. Южнокорейская сторона подчеркнула неприемлемость ограничительных мер Токио, потребовав отменить процедуру исключения РК из «белого списка» торговых партнёров Японии. Было указано, что это не позволит реализовывать функции сотрудничества в сфере безопасности, в том числе, в рамках соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией. Но японские депутаты не дали конкретного ответа, обозначив лишь претензии по решению Верховного суда РК о выплате японскими компаниями компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации. Сгладить разногласия не удалось и в ходе встречи с представителями партии «Комэйто». В этой связи стороны не сумели договориться по содержанию совместного заявления, которое планировалось принять по итогам переговоров. За 15 минут до начала была отменена встреча южнокорейской делегации с генеральным секретарём правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никаи. Делегация вернётся на родину после встречи с представителями японской оппозиции.