Корейцы всё чаще отправляются в путешествие в одиночку

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В наши многие южнокорейцы предпочитают путешествовать в одиночку. На это указывают результаты опроса, проведённого торговым сайтом Gmarket. 80% респондентов сообщили о планах отправиться в поездку без попутчиков, а 61% уже имеют подобный опыт. При этом в качестве наиболее подходящего места для такого отдыха 60% выбрали свою страну. Как и следовало ожидать, более половины участников опроса в возрасте от 20 до 30 лет указали на желание отправиться в другие страны. Но среди представителей более старшей возрастной группы чаще всего выбор делается в сторону поездки по стране. Среди причин одиночных путешествий были озвучены такие факторы, как возможность учитывать только свои желания, сложности в определении единого маршрута с попутчиком и отсутствие попутчика.