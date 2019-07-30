Южнокорейский экспорт сокращается восьмой месяц подряд

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Южнокорейский экспорт составил в июле 46 млрд 140 млн долларов, что на 11% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Зарубежные поставки южнокорейских производителей сокращаются восьмой месяц по ряду причин, в том числе, из-за торгового спора между США и Китаем и снижения цен на полупроводники. Импорт составил в прошлом месяце 43 млрд 700 млн долларов, сократившись на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, профицит торгового баланса составил 4 млрд 440 млн долларов. Экспорт превышает импорт 90 месяцев подряд. Зарубежные поставки полупроводников, основной экспортной продукции, сократились на 28,1% по сравнению с июлем прошлого года. Поставки нефтехимический продукции сократились за тот же период на 12,4%. При этом экспорт автомобилей увеличился на 21,6%.