Северокорейский солдат после перехода границы выразил желание остаться в РК

Photo : YONHAP News

Северокорейский солдат, который перешёл межкорейскую границу на её центральном участке, выразил желание остаться в РК. Как сообщил в четверг представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, военнослужащий был обнаружен приборами теплового наблюдения в 23:38 в среду, когда он продвигался на юг вдоль реки Имчжинган после пересечения демаркационной линии. Южнокорейские военные взяли его под стражу, начав процесс установления личности, а также деталей и причин пересечения границы. Как подчеркнули в Объединённом комитете начальников штабов, после инцидента не было замечено никаких необычных действий со стороны северокорейских военных в приграничных районах. Последний такой инцидент произошёл в декабре прошлого года, когда северокорейский солдат остался на Юге после пересечения межкорейской границы на восточном участке.