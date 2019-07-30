Вопрос о японских экспортных ограничениях будет вынесен на конференцию RCEP

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи примет участие в министерской конференции Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP), которая состоится 2-3 августа в Пекине. По сообщению министерства промышленности, торговли и энергетики, она намерена довести до участников конференции позицию Сеула по японским экспортным ограничениям. Она состоит в том, что ограничительные меры вредят процессу либерализации международной торговли, а также всем странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Ранее Ю Мён Хи предложила японской стороне провести переговоры в рамках конференции. Однако в Токио ответили отказом, объяснив это занятостью министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Между тем, в министерстве надеются на проведение встречи, которая, по словам представителя ведомства, зависит от позиции Японии.