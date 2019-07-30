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США не будут вносить коррективы в план проведения совместных военных учений с РК, которые пройдут в августе на Корейском полуострове. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя американского правительства. Учения «Тонмэн 19-2», намеченные на август, заменят прежние регулярные учения Ulchi Freedom Guardian, против которых резко выступал Пхеньян, считая их подготовкой к войне против КНДР. Ранее с аналогичным заявлением выступило южнокорейское военное ведомство. Его представитель подчеркнул, что учения «Тонмэн 19-2» пройдут, как и было запланировано, несмотря на предупреждения Пхеньяна о том, что они могут оказать влияние на американо-северокорейские переговоры. Необходимая подготовка идёт по плану, а программа учений будет объявлена в нужное время.