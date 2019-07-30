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В мире

США не будут вносить коррективы в план проведения совместных военных учений с РК

Write: 2019-08-01 14:29:28Update: 2019-08-01 16:09:04

США не будут вносить коррективы в план проведения совместных военных учений с РК

Photo : YONHAP News

США не будут вносить коррективы в план проведения совместных военных учений с РК, которые пройдут в августе на Корейском полуострове. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на анонимного представителя американского правительства. Учения «Тонмэн 19-2», намеченные на август, заменят прежние регулярные учения Ulchi Freedom Guardian, против которых резко выступал Пхеньян, считая их подготовкой к войне против КНДР. Ранее с аналогичным заявлением выступило южнокорейское военное ведомство. Его представитель подчеркнул, что учения  «Тонмэн 19-2» пройдут, как и было запланировано, несмотря на предупреждения Пхеньяна о том, что они могут оказать влияние на  американо-северокорейские переговоры. Необходимая подготовка идёт по плану, а программа учений будет объявлена в нужное время. 
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