В августе Север может провести дополнительные ракетные испытания

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Вполне вероятно, что КНДР проведёт в августе дополнительные ракетные испытания. Об этом сообщил представитель Национальной службы разведки РК, выступая в четверг на заседании комитета по делам разведки. В качестве причин таких прогнозов он назвал то, что Пхеньян продолжает выступать против закупки южнокорейскими военными новейших американских истребителей F-35A и проведения совместных южнокорейско-американских военных учений. Кроме того, до возобновления рабочих переговоров с США северокорейская сторона намерена провести работу по улучшению оружейных систем.