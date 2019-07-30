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Политика

В августе Север может провести дополнительные ракетные испытания

Write: 2019-08-01 14:43:49Update: 2019-08-01 16:12:19

В августе Север может провести дополнительные ракетные испытания

Photo : YONHAP News

Вполне вероятно, что КНДР проведёт в августе дополнительные ракетные испытания. Об этом сообщил представитель Национальной службы разведки РК, выступая в четверг на заседании комитета по делам разведки. В качестве причин таких прогнозов он назвал то, что Пхеньян продолжает выступать против закупки южнокорейскими военными новейших американских истребителей F-35A и проведения совместных южнокорейско-американских военных учений. Кроме того, до возобновления рабочих переговоров с США северокорейская сторона намерена провести работу по улучшению оружейных систем. 
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