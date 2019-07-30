Южнокорейская оппозиция осудила действия Пхеньяна

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1 августа оппозиционная партия Свободная Корея представила в Национальное собрание проект резолюции с осуждением проведённых Пхеньяном испытаний реактивных снарядов и пусковой установки. Под документом подписались 16 человек, в том числе, лидер парламентской фракции На Гён Вон, член парламентского комитета по вопросам обороны Пэк Сын Чжу и другие. В проекте подчёркивается, что КНДР нарушила резолюции СБ ООН. Кроме того, проводя испытания ракетной техники, Пхеньян стремится повысить потенциал своих баллистических ракет, что обостряет ситуацию в регионе.