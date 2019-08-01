Главы МИД РК и Японии не смогли урегулировать разногласия

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Министры иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно встретились в четверг в Бангкоке, где проходит серия мероприятий по линии АСЕАН. Встреча произошла за день до принятия решения японской стороны об исключении РК из списка предпочтительных торговых партнёров. Как сообщил представитель южнокорейского МИД, Кан Гён Хва довела до сведения своего японского коллеги позицию Сеула по поводу введённых официальным Токио ограничений на экспорт в РК ряда ключевых сырьевых материалов, а также ожидаемого исключения Сеула из «белого списка». Она призвала Токио отказаться от принятия решений, которые окажут отрицательное влияние на двусторонние отношения. Поскольку большинству японских экспортёров потребуется получать индивидуальные разрешения на поставки каждой партии своей продукции в РК, торгово-экономические отношения между двумя странами окажутся нарушены. Таро Коно лишь повторил в ответ, что усиление экспортного контроля вызвано соображениями национальной безопасности. В тот же день президент РК Мун Чжэ Ин провёл совещание министров экономического блока, дав указание его участникам рассмотреть возможность принятия адекватных контрмер в ответ на действия японской стороны.