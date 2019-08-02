Дональд Трамп не обеспокоен запусками снарядов в КНДР

Photo : KBS News

Американские спецслужбы проводят анализ ситуации в регионе после запуска в КНДР двух неопознанных снарядов. Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет готовность к переговорам с лидером КНДР Ким Чон Ыном, несмотря на новые пуски. В ходе состоявшейся в четверг беседы с журналистами перед Белам домом Трамп отмети л, что пуски снарядов его не беспокоят, поскольку с лидером КНДР они не обсуждались. «Мы обсуждали ядерную программу», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, возможны ли контакты с Пхеньяном после проведения им новых ракетных пусков. «Множество других стран тоже проводят испытания таких ракет», - добавил президент США. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Север не нарушил обещаний Ким Чон Ына о соблюдении моратория на запуски межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерных испытаний. javascript:;