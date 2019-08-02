Национальное собрание РК не смогло утвердить дополнительный бюджет

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1 августа депутаты Национального собрания РК не смогли утвердить дополнительный бюджет. Представители правящих и оппозиционных сил согласны дополнительно выделить 270 млрд вон или 225 млн долларов на противодействие ограничительным мерам Японии. Однако они сохраняют разногласия по общему размеру дополнительного бюджета. Оппозиционные партии Свободная Корея и Справедливого будущего настаивают на сокращении дополнительного бюджета на 2 трлн вон или почти 2 млрд долларов, чтобы снизить объёмы выпуска гособлигаций и расходов госбюджета. Правящая Демократическая партия Тобуро уверяет, что в этом случае будет сложно достичь желаемого эффекта, учитывая существенную задержку сроков принятия проекта. Правящие силы допускают сокращение бюджета не более чем на 1 трлн вон. В итоге запланированное на 1 августа пленарное заседание Национального собрания не состоялось. Между тем, депутатам удалось достичь единого мнения по окончательному размеру бюджета 5 трлн 800 млрд вон. Утверждения ожидает не только дополнительный бюджет, но и около 140 различных законопроектов.