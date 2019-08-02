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В мире

Часть останков военнослужащих, полученных США от КНДР, могут принадлежать южнокорейским солдатам

Write: 2019-08-02 11:01:23Update: 2019-08-02 11:11:49

Часть останков военнослужащих, полученных США от КНДР, могут принадлежать южнокорейским солдатам

Photo : YONHAP News

Значительная часть останков погибших в Корейской войне солдат, которых в прошлом году КНДР передала США, могут принадлежать южнокорейским военным. Об этом 2 августа сообщила радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на представителя агентства Пентагона по делам военнопленных и пропавших без вести в ходе военных действий. По его словам, предположительно 80 из останков 250 человек принадлежат южнокорейским военным. Остальные могут относиться к останкам американцев, австралийцев и англичан. Эти данные были переданы южнокорейскому оборонному ведомству. 
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