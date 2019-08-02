США введут дополнительные 10-процентные пошлины на китайские товары

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С 1 сентября США планируют ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары китайского производства, которые ранее, не облагались таможенным сбором. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Дональд Трамп. Он, в частности, сообщил, что США устанавливают небольшую дополнительную 10-процентную пошлину на остальные товары в объёме 300 млрд долларов. Президент отметил, что это не касается товаров на 250 млрд долларов, на которые уже наложена пошлина в 25%. Вместе с тем, американский президент выразил надежду на продолжение о диалога с Китаем по широкомасштабному торговому соглашению. Ранее США угрожали ввести дополнительные 25-процентные санкции.