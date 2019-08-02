В США отмечено снижение степени восприятия северокорейской угрозы

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За два года в США отмечено снижение степени восприятия северокорейской ядерной угрозы. Об этом сообщила 2 августа радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на результаты исследования, проведённого агентством Pew Research Center в период с 10 по 15 июля среди 1,5 тыс. американцев. Как выяснилось, 53% респондентов считают прямой угрозой для США северокорейскую ядерную программу. Это на 22% меньше, чем два года назад. Такая тенденция объясняется рядом встреч лидеров КНДР и США, прошедших за последние годы. При этом 58% считают, что Пхеньян не принимает серьёзных мер по смягчению обеспокоенности мирового сообщества. В агентстве отмечается, что за последние года фокус внимания американцев в вопросе безопасности сместился в сторону нарастания влияния Китая и иранскую ядерную программу.