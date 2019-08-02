Влияние японских ограничительных мер на РК проявится в третьем квартале

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Явное влияние японских ограничительных мер на южнокорейский рынок проявится в третьем квартале этого года. Об этом сообщила аналитическая компаниия DRAMeXchange. Доля Японии на южнокорейском рынке фтористого водорода составляет 60-70%. Поставки осуществляются и из других источников. Кроме того, Samsung Electronics и SK Hynix имеют запасы этого сырья на 2,5 месяца, поэтому в краткосрочной перспективе особых проблем не ожидается. Сообщается, что сразу после объявления ограничительных мер Японии южнокорейские производители полупроводников подали документы на дальнейшие поставки сырья японским поставщикам, которые передали их властям. Однако большинство из них были отклонены. Ожидается, что такая ситуация разрешится в третьем квартале, когда истекает максимальный срок рассмотрения заявок в 90 дней. Кроме того, сообщается о том, что некоторые поставщики сырья повышают цены, ссылаясь на ограничительные меры Японии. Поэтому сейчас трудно делать прогнозы на стоимость полупроводников в третьем квартале.