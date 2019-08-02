Южнокорейские деловые круги выразили опасения по поводу исключения РК из «белого списка» торговых партнёров Японии

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Федерация корейских промышленников выразили «глубокое сожаление» по поводу решения японских властей об исключении РК из «белого списка» торговых партнёров. Такая позиция была озвучена в пятницу сразу после принятия Токио соответствующего решения. В заявлении говорится, что РК и Япония играют важную роль в эпоху промышленной революции, являются партнёрами по обеспечению безопасности в регионе. Ежегодный обмен туристами превышает 10 млн человек. В этой связи японские ограничительные меры вызывают серьёзные опасения по поводу вреда для двустороннего экономического сотрудничества. Федерация призвала Японию начать диалог о разрешении разногласий. Было заявлено, что деловые круги приложат максимум усилий для укрепления экономического сотрудничества Сеула и Токио.