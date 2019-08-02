В администрации президента РК выразили глубокое сожаление по поводу решения Японии

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Администрация президента РК выразила глубокое сожаление по поводу решения японских властей об исключении РК из «белого списка» торговых партнёров. Об этом сообщила в пятницу представитель администрации Ко Мин Чжон. По её словам, правительство примет ответные меры относительно неприемлемых действий Японии. Она подчеркнула, что южнокорейское правительство до настоящего момента выступала за разрешение проблемы через диалог. Однако Япония отвергала попытки РК выйти на контакт. Поэтому отныне Сеул будет отвечать адекватными мерами. Для оперативного реагирования на изменения в ситуации в администрации будут созданы оперативная группа по выработке мер и ситуационная группа, которая будет заниматься мониторингом ситуации.