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Политика

Правительство РК: Действия Пхеньяна оказывают негативное влияние на ситуацию в регионе

Write: 2019-08-02 15:29:57Update: 2019-08-02 16:07:48

Правительство РК: Действия Пхеньяна оказывают негативное влияние на ситуацию в регионе

Photo : YONHAP News

2 августа в министерстве по делам воссоединения РК представили официальную позицию Сеула по северокорейским ракетным запускам. Представитель ведомства Ким Ын Хан в ходе очередного брифинга заявил, что действия Пхеньяна оказывают негативное влияние на усилия по построению мира на Корейском полуострове. На вопрос о том, какие цели преследует Север, проводя ракетные запуски, он заявил, что ограничен в комментировании данной темы, отметив лишь, что правительство будет внимательно следить за развитием ситуации. 
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