Объём онлайн-торговли в РК вырос на 17,3%

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В июне этого года объём онлайн-торговли в РК превысил 10 трлн вон. По данным Национального статистического управления, он вырос на 17,3% в годовом исчислении, составив 10 трлн 568,2 млрд вон или 8 млрд 835 млн долларов. Доля онлайн-торговли в объёме розничных продаж составила 20,4%. В годовом исчислении значительный рост отмечен в сфере общественного питания – на 85,5%, электро-бытовых приборов – на 25,8%, продуктов питания – на 26,5%. В управлении отмечается, что рост спроса на услуги доставки еды и продуктов питания связан с изменением потребительских тенденций в пользу готовых продуктов и упрощения культуры домашнего питания. Объём мобильного шопинга вырос на 25,6%, составив 5 млрд 700 млн долларов. Его доля в общей сумме онлайн торговли достигла рекордных 64,8%, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году.