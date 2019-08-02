Представители МИД РК и Японии встретились в Бангкоке

В пятницу в Бангкоке состоялась встреча представителей РК и Японии на уровне глав департаментов МИД. По данным южнокорейского министерства иностранных дел, в переговорах приняли участие глава департамента по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Ким Чжон Хан и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Кендзи Канасуги. Встреча продлилась полтора часа. Сообщается, что стороны обсудили дальнейшие действия в связи с исключением РК из списка приоритетных торговых партнёров, а также способы поддержания дипломатического диалога.