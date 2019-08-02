В Бангкоке прошла встреча представителей РК, США и Японии по вопросам денуклеаризации КНДР

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2 августа в Бангкоке состоялась трёхсторонняя встреча спецпредставителя РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуна, спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна и директора департамента Азии и Океании МИД Японии Кендзи Канасуги. Стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Перед встречей они не стали отвечать на вопросы журналистов, сразу направившись к месту переговоров. Предполагается, что они обменялись оценками очередного испытания в КНДР реактивных снарядов малой дальности, а также затронули вопрос скорейшего возобновления рабочих переговоров КНДР и США. Нынешние переговоры являются показателем продолжения сотрудничества трёх стран по теме денуклеаризации КНДР, несмотря на спор Сеула и Токио. Стивен Бигэн подчеркнул недопустимость влияния двустороннего конфликта РК и Японии на формат трехстороннего сотрудничества по вопросам безопасности.