Хон Нам Ги: Правительство РК ответит на ограничительные меры Японии

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Исключение РК из японского списка приоритетных торговых партнёров наносит удар по доверительным отношениям и сотрудничеству двух стран. Об этом заявил вице-премьер РК по вопросам экономики Хон Нам Ги, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции с министрами экономического блока. По его словам, японские власти используют исторические вопросы в качестве повода для применения мер экономического возмездия, тем самым нарушая порядок международной торговли, в том числе, в рамках ВТО. Хон Нам Ги заявил, что РК также пойдёт на ужесточение контроля за экспортом, исключив Японию из своего «белого списка» торговых партнёров. Отмечается, что меры Токио окажут влияние на поставки 159 наименований стратегических товаров. Поэтому они будут отнесены к категории особого контроля. В случае их ввоза в страну решено продлить срок пребывания в таможенных зонах и освободить некоторые товары от налога. Хон Нам Ги также заявил, что власти в целях обеспечения бесперебойных поставок сырья и запчастей, запустят систему постоянной таможенной поддержки. В процессе рассмотрения проекта дополнительного бюджета планируется в первую очередь заняться расходами на противодействие ограничительным мерам Японии. В долгосрочной перспективе правительство намерено оказать дополнительную поддержку в разработке ста наименований стратегических материалов, чтобы снизить зависимость от Японии.